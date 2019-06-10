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  • 11.06.2019 06:48
  • Son Güncelleme: 11.06.2019 06:56

basınından bomba iddia: lideri Kim Jong-un'un kardeşi için çalıştı

Malezya'nın başkenti 'daki havalimanında 2017'de suikast sonucu öldürülen lideri Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam'ın Merkezi Haberalma Teşkilatı () için çalıştığı öne sürüldü.

Bomba iddia: CIA için çalıştı

Amerikan gazetesinin, konuya dair bilgisi olan isimsiz bir kaynağa dayandırdığı haberde, liderinin üvey ağabeyi Kim'in, ile bağlantısının olduğu belirtildi.

Haberde, Kim'in Şubat 2017'deki Malezya seyahatinin, buradaki bir CIA muhbiriyle görüşme amaçlı gerçekleşmiş olabileceğine işaret edildi.

İddialara ilişkin CIA yetkilileri açıklamada bulunmadı.

Malezya'da 2 senedir süren Kim Jong-nam suikastı davası kapsamında yargılanan Endonezyalı sanık Siti Ayşe hakkındaki suçlamalar mart ayında düşürülmüş, Vietnamlı sanık da geçen ay tahliye edilmişti.

KİM JONG-NAM SUİKASTI
Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam, 13 Şubat 2017'de 'daki havalimanında uğradığı saldırıda hayatını kaybetmişti. Suikastta VX sinir gazı kullanıldığı iddia edilmişti.

Olayın ardından havalimanı güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerden yola çıkılarak Endonezyalı Siti Ayşe ve Vietnamlı Doan Thi Huong gözaltına alınmıştı.

Siti Ayşe, savunmasında "kamera şakası" karşılığında kendisine 90 dolar ödeme yapıldığını ileri sürmüş, Japon veya Koreli olduğunu düşündüğü kişilerin, kendisinden bebek yağına benzer maddeyle televizyon programı için şaka yapmasını istediğini söylemişti.

Kim suikastıyla bağlantısı olduğundan şüphelenilen 4 Kuzey Koreli ise Malezya'dan kaçmıştı.

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