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  • 10.06.2019 01:29
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 01:40

'dan 'ye rest: İran'ın ABD'ye ihtiyacı yok

Muhammed Cevad Zarif, Tahran yönetiminin 'ye ihtiyacı bulunmadığını ve bu ülkeyle ilişki geliştirme peşinde olmadığını söyledi. Zarif, "İran'ın ABD'ye ihtiyacı yoktur ve bu ülke ile ilişki geliştirme peşinde değildir. ABD'liler İran'ın başka ülkelerle olan ilişkilerinde problem oluşturmasın yeter." ifadelerini kullandı.

İran'dan ABD'ye rest

Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyeleriyle bir araya gelen Zarif, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, ile müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ABD Başkanı 'ın İran'a yönelik yaptırımlarını "ekonomik terörizm" olarak nitelendiren Zarif, Washington yönetiminin buna son vermesi gerektiğini belirtti.

"İRAN'IN ABD'YE İHTİYACI YOK"
ABD'nin maksimum baskı politikası yürüttüğünü ve müzakereye hazır olduğu yönündeki açıklamaların da kamuoyu üzerindeki baskıyı artırma amaçlı olduğunu savunan Zarif, "İran'ın ABD'ye ihtiyacı yoktur ve bu ülke ile ilişki geliştirme peşinde değildir. ABD'liler İran'ın başka ülkelerle olan ilişkilerinde problem oluşturmasın yeter." ifadelerini kullandı.

İRAN'DAN DİPLOMASİ ATAĞI
Uluslararası kamuoyunun ABD'nin açıklamalarını uygulamalarına bakarak değerlendirdiğine dikkati çeken Zarif, İran'ın komşu ülkelerle ilişkilerini geliştirmeye odaklandığını ve Cumhurbaşkanı 'nin bölge ülkelerine yapacağı ziyaretlerin de bu kapsamda olacağını dile getirdi.

ALMANYA AÇIKLAMASI
Zarif, akşam saatlerinde Tahran'a ulaşan Heiko Mass'ın İran için özel bir mesaj getirmediğini belirterek, yönetiminin nükleer anlaşmanın devam etmesinden yana olduğunu ancak sadece açıklamalarla yetinmemeleri gerektiğini ifade etti.

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