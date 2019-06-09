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  • 09.06.2019 15:58
  • Son Güncelleme: 09.06.2019 15:58

'da korkutan ! Paniğe neden oldu ()

Asya ülkesi 'da 5,7 büyüklüğünde bir meydana geldi. Deprem sonrası bölgede kısa süreli bir panik yaşanırken, tsunami alarmı verilmediği belirtildi.

Asya ülkesinde korkutan deprem

'nın Cava Adası'nda 5,7 büyüklüğünde meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Orta Cava eyaletine bağlı Cilacap bölgesinin 107 kilometre güneyinde olan depremin, yerin 64 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Depremin ardından tsunami alarmı verilmedi. Depremde ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı.

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