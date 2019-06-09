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'da Müslümanlara çirkin saldırı

davasında sessizliğe gömülen ırkçılar yine ortaya çıktı. ’nın Köln kentinde Türklerin posta kutularına gamalı haç ve nükleer bomba sembolleri içeren tehdit mektupları bırakıldı...

Irkçılar azdı
Almanya'nın Köln kentinde Türklerin posta kutularına gamalı haç ve nükleer bomba sembolleri içeren tehdit mektupları bırakılması tedirginliğe neden oldu. Türklerin yoğun olarak yaşadığı ve 15 yıl önce çivili bombalı saldırıya maruz kalan çevresindeki sokaklarda oturan yabancı kökenli kişilerin posta kurularına bırakılan mektuplarda, "Sizler de Yahudiler gibisiniz. Müslümanlar 'yı terk edin. Yakında size yönelik saldırılar başlayacak" şeklinde ifadeler yer alıyor. 8'i Türk 10 kişiyi öldüren davası boyunca sessizliğe gömülen Irkçı Almanlar'ın bu adımına tepki var.



Köln Belediye Başkanı Henriette Reker, "15 yıl önce, ırkçı Nasyonal Sosyalist yeraltı örgütünün (NSU) şehrimizin Keup Caddesi'nde insanların hayatlarını kasteden saldırıların anma günü öncesinde, Müslüman dostlarımıza karşı bu iğrenç eylemi şiddetle kınıyorum. Aşırı sağcıların tiksindirici sözlerinden daha güçlüdür" ifadelerini kullandı.

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