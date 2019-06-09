Almanya'nın Köln kentinde Türklerin posta kutularına gamalı haç ve nükleer bomba sembolleri içeren tehdit mektupları bırakılması tedirginliğe neden oldu. Türklerin yoğun olarak yaşadığı ve 15 yıl önce çivili bombalı saldırıya maruz kalan Keup Caddesi çevresindeki sokaklarda oturan yabancı kökenli kişilerin posta kurularına bırakılan mektuplarda, "Sizler de Yahudiler gibisiniz. Müslümanlar Almanya'yı terk edin. Yakında size yönelik saldırılar başlayacak" şeklinde ifadeler yer alıyor. 8'i Türk 10 kişiyi öldüren NSU davası boyunca sessizliğe gömülen Irkçı Almanlar'ın bu adımına tepki var.
Köln Belediye Başkanı Henriette Reker, "15 yıl önce, ırkçı Nasyonal Sosyalist yeraltı örgütünün (NSU) şehrimizin Keup Caddesi'nde insanların hayatlarını kasteden saldırıların anma günü öncesinde, Müslüman dostlarımıza karşı bu iğrenç eylemi şiddetle kınıyorum. Aşırı sağcıların tiksindirici sözlerinden daha güçlüdür" ifadelerini kullandı.
Köln Belediye Başkanı Henriette Reker, "15 yıl önce, ırkçı Nasyonal Sosyalist yeraltı örgütünün (NSU) şehrimizin Keup Caddesi'nde insanların hayatlarını kasteden saldırıların anma günü öncesinde, Müslüman dostlarımıza karşı bu iğrenç eylemi şiddetle kınıyorum. Aşırı sağcıların tiksindirici sözlerinden daha güçlüdür" ifadelerini kullandı.
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