Futbol dünyası 15 Mayıs 2019'da Paris'te bir oteldeki geceye kilitlendi. Neymar'ı kendisine tecavüz etmekle suçlayan Najila Trindade, son olarak Brezilya'da SBT Brasil Televizyonu'na konuşmuş ve başından geçenleri anlatmıştı. 26 yaşındaki kadın, televizyon röportajında, yıldız oyuncudan hoşlandığını ve onunla cinsel ilişkiye girmek istediğini kabul etti. Neymar'ın aldığı uçak bileti ile Brezilya'dan Fransa'ya uçan Trindade, Paris'te lüks bir otel odasında ünlü futbolcu ile buluştuğunu anlattı. Genç kadın, Neymar'ın talepleri nedeniyle aralarında gerginlik çıktığını söyledi. Kendisini "sıradan bir insan, model ve iç mimari öğrencisi" olarak tanımlayan Trindade, "bir anne" olduğunu da söyledi. Najila Trindade, Neymar için "Mesajlaşmalarda verdiği izlenimden çok farklı, son derece agresif bir kişi" ifadelerini kullandı.







Polis merkezine götürülen Neymar'ın sorgulanmadan önceki gergin halleri dikkatlerden kaçmazken, sponsorların açıklaması olaya yeni bir boyut kazandırdı.

MasterCard yasal durum netleşene dek Neymar'ın oynadığı reklamları durdurma kararı aldı. Nike'dan da "Ciddi endişe duyuyoruz" açıklaması geldi. Eğer sponsorlar anlaşmayı feshederse, Neymar'ın 5 yıllık kaybı 100 milyon euro olacak.







Najila Trindade, Neymar için "Beni yanılttı" yorumunu yaptı.



