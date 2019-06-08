Sen misin yakınlaşan!

NBA finallerinde önceki gece Golden State Warriors'ın, Toronto'yu ağırladığı maça ölüm tehdidi damga vurdu. Golden State Warriors'ın sahibinin karısı olan Nicole Curran, maçı izlemeye gelen Beyonce ve eşi Jay-Z ile konuşmaya başladı. Daha çok Jay-Z ile konuşunca ve o anlar kameralara yansıyınca, Nicole Curran ölüm tehditleri aldı. Bu durum nedeniyle şaşkın olduğunu belirten Curran, "Siber kabadayı oldum ve bunun haksız olduğunu düşünüyorum. Dün gece misafirlerimizdi" dedi.
- Dünya
- 08.06.2019
- Gazete
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