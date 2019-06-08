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Sen misin yakınlaşan!

Sen misin yakınlaşan!
NBA finallerinde önceki gece 'ın, Toronto'yu ağırladığı maça ölüm tehdidi damga vurdu. Golden State Warriors'ın sahibinin karısı olan , maçı izlemeye gelen Beyonce ve eşi Jay-Z ile konuşmaya başladı. Daha çok Jay-Z ile konuşunca ve o anlar kameralara yansıyınca, Nicole Curran ölüm tehditleri aldı. Bu durum nedeniyle şaşkın olduğunu belirten Curran, "Siber kabadayı oldum ve bunun haksız olduğunu düşünüyorum. Dün gece misafirlerimizdi" dedi.

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