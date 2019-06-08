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Peri masalı gibi

Peri masalı gibi
Türk girişimci Kaan Günay ve Jessica Michel Serfaty, peri masalı gibi bir aşk yaşıyor. Son olarak New York'ta görülen çift, magazin dergilerinde de sürekli haber olmaya başladı. 28 yaşındaki başarılı oyuncu Jessica, "Kaan'la tanıştıktan sonra hayatım değişti. O çok özel biri. Bu özelliğiyle benim de mutlu olmamı sağladı" dedi. Kaan Güney tarafından kurulan Firefly girişimi, bir süre önce 21,5 milyon dolar tohum yatırımı aldı. Geleceği parlak işadamlarından biri olarak gösterilen Günay da, Jessica ile evleneceği günün hayalini kuruyor.

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