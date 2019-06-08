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Özgürlük bu değil!

Özgürlük bu değil!
New York, ABD'de kedilerin tırnaklarının sökülmesini yasaklayan ilk eyalet olabilir. Yasa tasarısı eyalet meclisinden geçti. Yasa, Valisi Andrew Cuomo'nun onayıyla yürürlüğe girecek. Tırnakların büyüdüğü kemiklerin kesilmesi anlamına gelen onikektomi bir neşter ya da lazerle yapılıyor. Hayvanseverler bunu birinin ayak ya da el parmaklarını kesmeye benzetiyor. Tırnakların sökülmesi kedinin dengesini etkileyebiliyor. Birçok Avrupa ülkesi ile , , ve 'da kedilerin tırnaklarının sökülmesi yasak.

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