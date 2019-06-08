Özgürlük bu değil!

New York, ABD'de kedilerin tırnaklarının sökülmesini yasaklayan ilk eyalet olabilir. Yasa tasarısı eyalet meclisinden geçti. Yasa, New York Valisi Andrew Cuomo'nun onayıyla yürürlüğe girecek. Tırnakların büyüdüğü kemiklerin kesilmesi anlamına gelen onikektomi bir neşter ya da lazerle yapılıyor. Hayvanseverler bunu birinin ayak ya da el parmaklarını kesmeye benzetiyor. Tırnakların sökülmesi kedinin dengesini etkileyebiliyor. Birçok Avrupa ülkesi ile Brezilya, İsrail, Avustralya ve Yeni Zelanda'da kedilerin tırnaklarının sökülmesi yasak.
- Dünya
- 08.06.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.