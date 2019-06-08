Aslanlar firarda

Güney Afrika'nın Phalaborwa kentinde büyük bir panik yaşandı. Bölgenin en büyük turizm kaynağı olan Kruger Ulusal Parkı'nda bulunan 14 aslanın kaçtığı ortaya çıktı. Bunun üzerine bölge sakinleri korkuya kapıldı. Aslanların yakalanması için operasyon başlatıldı. Yetkililer ise "Evlerinizden çıkmayın. Dikkatli olun" uyarısı yaptı. Aslanların yakalanması durumunda tekrar Kruger Ulusal Parkı'na gönderileceği açıklandı.
- Dünya
- 08.06.2019
- Gazete
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