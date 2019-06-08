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  • 08.06.2019 19:20
  • Son Güncelleme: 08.06.2019 19:26

ABD’nin Büyükelçisi David Friedman'den skandal açıklaması

ABD’nin Büyükelçisi David Friedman, İsrail’in işgal altındaki ’nın bazı kısımlarını ilhak etmeye "hakkı olduğunu" iddia etti.

ABD'den bir skandal daha: Açık destek

Büyükelçi Friedman, gazetesine verdiği mülakatta, 'in 'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ilhak etme planına açıkça destek verdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 9 Nisan'daki erken genel öncesi Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin ilhak edileceği sözü verdiğinin hatırlatılması üzerine Friedman, "Mevcut şartlar altında İsrail'in hepsi olmasa da Batı Şeria'nın bazı kısımlarını elinde tutmaya hakkı olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

İsrail'in Batı Şeria'daki bazı bölgeleri tek taraflı ilhakını ilan etmesi durumunda ABD'nin tepkisinin ne olacağı yönündeki soruya ise Friedman, "Ne kadarının ilhak edileceği ve İsrail ve bölge için iyi olma gerekçesini anlamadan bu konuda bir görüşümüz yok." cümlelerine yer verdi.

İSRAİL'E YAKINLIĞI DİKKATİ ÇEKİYOR
Bu açıklamasıyla uluslararası camianın yasa dışı kabul ettiği Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'in ilhak planına açıkça destek olacağını ortaya koyan Friedman, İsrail'e yakınlığı ile dikkati çekiyor. Yahudi asıllı olan Friedman, seçim kampanyası boyunca ABD Başkanı 'a, İsrail konusunda danışmanlık yapmıştı. Trump'ın İsrail'e büyükelçi olarak atadığı Friedman, Batı Şeria'ya yeni Yahudi yerleşim birimleri inşa edilmesi ve ABD'nin büyükelçiliğini 'e taşımasına destek vermişti.

Friedman, bir dönem İsrail'de yayımlanan Yahudi yerleşim birimi yanlısı Siyonist Arutz Sheva ve sağcı gazetelerinde de köşe yazarlığı yapmıştı.İsrail'in 1967'de ilhak ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunurken, söz konusu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

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