"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplar dün akşam saatlerinde Hama ilinin kuzeyinde Esed rejimi müttefiklerine karşı operasyon başlattı.

Suriyeli muhalif askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların Hama'nın kuzey kırsalında hızla ilerlemesi nedeniyle Rusya Tel Salba'daki gözlem noktasını tahliye etti.

ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Hama'nın kuzeyinde muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların Rusya ve Esed saldırganlığına karşı dün akşam saatlerinde başlattıkları operasyon devam ediyor.

Muhalifler dün gece saatlerinde Cubbeyn, Tel Mellah ve Kafr Hud yerleşimlerini ele geçirmişti. Bu sabah yoğun Rus bombardımanı nedeniyle Kafr hud köyünden çekilen muhalifler ile Rusya destekli Esed güçleri arasında çıkan çatışmalar bölge genelinde sürüyor.

Rejim güçleri, mayıs ayının başından itibaren düzenlediği geniş çaplı saldırılarla, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nin güney kısmında Hama ili kırsalındaki El Çenabire köyü ve stratejik Osman Tepesi'ni, Kefrenbude ilçesi ve Taş Tepesi'ni, Madik Kalesi beldesi, Bab el Taka,el Huveys El Kirkat, El Hamra, Eş Şeria, Muhacirin ve Tüveyne köylerini, ÖSO ile yaşanan yoğun çatışmalardan sonra ele geçirmişti.