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  • 07.06.2019 10:14
  • Son Güncelleme: 07.06.2019 10:32

'den bir ceset daha çıkarıldı! Emniyet müdürü: 42 yıllık polisim böyle vahşet görmedim

teğmeni 'ın 7 kurbandan 6'ncısının cesedi bulundu. Rum kesimi lideri Anastasiadis'e bilgi veren emniyet müdürünün "42 yıllık görev hayatımda ilk kez böyle bir vahşet görüyorum" sözleri ise kurbanlara yapılan işkencenin boyutunu ortaya koydu.

Böyle vahşet görülmedi!

(RMMO) teğmeni 'ın seri cinayetler işlediğinin ortaya çıkmasıyla başlayan soruşturmada önceki gün 7 kurbandan 6'ncısının cesedi bulundu. Kurbanlardan 29 yaşındaki Maricar Valtez'e ait ceset Rum kesiminde kimyasal atıklar nedeniyle kırmızıya dönen rengi nedeniyle '' adı verilen gölde bavulun içerisinde çürümüş olarak bulundu. Valtez'in ellerinin yanında tüm vücudunun da iplerle sarıldığı belirlendi. Rum medyası olayı 'vahşet' olarak manşetlerine taşıdı.

KURBANLARI GÖÇMEN KADINLAR
Alithia gazetesi, 'nda bulunan İtfaiye Teşkilatı Başkanı Markos Trangolas'un, cesedin bulunması ile ilgili olarak Rum kesimi lideri 'e, "Başkanım bulduk, bulduk" diye seslendiğini öne çıkardı.

Anastasiadis'i arayarak olay yerinden bilgi veren Rum emniyet müdürü Kipros Mihailidis de, "42 yıllık görev hayatımda ilk kez böyle bir vahşet görüyorum" sözleri ise kurbanlara yapılan işkencenin boyutunu ortaya koydu. Metaksas, 14 Nisan'da vatandaşı Mary Rose Tiburcio'nun cesedinin, Lefkoşa'nın 32 kilometre batısındaki bir maden göletinde bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınmıştı.

Sorgulanan zanlı, Tiburcio dahil 7 kişiyi öldürdüğünü itiraf etmişti. Kurbanlar arasında Tiburcio'nun 6 yaşındaki kızı Sierra, Filipinler vatandaşları Maricar Valdez Arquilla ve Arian Palanas Lozano, Rumen Livia Bunea ile 8 yaşındaki kızı Elena ve Nepal vatandaşı da yer alıyor.

KURBANLARIN TAMAMI GÖÇMEN
Habere göre, kurbanların tamamının, Kıbrıs Rum kesimine çalışmaya gelen göçmen işçi kadınlar olması dikkati çekiyor. Kurbanlardan Tiburcio ve Lozano'nun cesetleri aynı maden göletinde, Kata Anou olduğu sanılan kurbanın cesedi ise katilin görev yaptığı askeri birliğin arazisindeki atış alanının yakınındaki bir kuyuda bulunmuştu.



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