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  • 07.06.2019 16:33
  • Son Güncelleme: 07.06.2019 16:42

Alman basınının Erdoğan hazımsızlığı! 'in düğününü hedef aldılar: Daveti reddedin!

Ünlü futbolcu ile 'nin düğünlerine Başkan 'ı davet etmeleri Alman basınını rahatsız etti. Düğüne Almanların katılmayı reddetmesini isteyen Welt gazetesi, gidecek olanların da Başkan Erdoğan ile fotoğraf çekilmemesini istedi.

Alman basını Özil'in düğününü hedef aldı

Düğününe Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı 'ı davet eden , Alman basınında gündeme oturdu.

Welt gazetesine konu alan haberde, Erdoğan'ın davetli olduğu düğüne gidecekler için öneriler sıralandı.

"DAVETİ REDDEDİN"
Listenin en başında düğüne gidilmemesi ve teklifin reddedilmesi vardı. Alman gazete, teklifin telefonda reddedilmesinin zor olacağından bu yüzden "yazılı olarak" reddetmenin daha doğru olacağı önerisinde bulundu.

"FOTOĞRAF ÇEKMEYİN"
Welt'in haberine göre, daveti reddedemeyen katılımcıların Erdoğan ile fotoğraf çekilmemesi talep edildi.

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