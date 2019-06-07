Yaptırım uygulanan İran Körfezi Petrokimya Sanayileri (PGPIC) şirketinin, petrokimya alanında boy gösteren 39 alt kuruluşu bulunuyor. Şirket İran'ın toplam petrokimyasal üretim kapasitesinin yüzde 40'ını ve ülkenin petrolkimyal ihracatının yüzde 50'sini oluşturuyor.
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin yaptığı açıklamada, "Bu ağı hedefleyerek, IRGC'ye destek sağlayan İran'ın petrokimya sektörünün temel unsurlarını fonlanmasını engellemek istiyoruz" dedi.
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