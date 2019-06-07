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  • 07.06.2019 17:58
  • Son Güncelleme: 07.06.2019 18:31

'ndan flaş açıklaması!

ABD Hazine Bakanlığı, ın en büyük petrokimya şirketine, şirketin İran Devrim Muhafızları’na (IRGC) finansman desteği verdiği savıyla yaptırım uygulamaya başladığını duyurdu.

ABD'den flaş İran kararı!

Yaptırım uygulanan Körfezi Petrokimya Sanayileri (PGPIC) şirketinin, petrokimya alanında boy gösteren 39 alt kuruluşu bulunuyor. Şirket İran'ın toplam petrokimyasal üretim kapasitesinin yüzde 40'ını ve ülkenin petrolkimyal ihracatının yüzde 50'sini oluşturuyor.



ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin yaptığı açıklamada, "Bu ağı hedefleyerek, IRGC'ye destek sağlayan İran'ın petrokimya sektörünün temel unsurlarını fonlanmasını engellemek istiyoruz" dedi.

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