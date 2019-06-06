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  • 07.06.2019 06:39
  • Son Güncelleme: 07.06.2019 06:49

Yunanistan'da korkusu! ABD'ye çağrı yaptılar...

Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, ’nin S-400 alımının durdurulması için ABD'ye çağrı yaptı. Evangelos Apostolakis, Türkiye’nin S-400 alımının bölgedeki dengeleri değiştireceğini öne sürdü.

Yunanistan'ı Türkiye korkusu sardı!

Evangelos Apostolakis, Washington merkezli düşünce kurulu ile Avrupa Birliğinin (AB) Washington'da düzenlediği "Transatlantik Güvenlik İşbirliğinin Geleceği" başlıklı forumunda konuştu.

Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, 'nin S-400 alımının bölgedeki dengeleri değiştireceğini öne sürdü.

Apostolakis, "Türkiye'nin S-400'leri alması bölgede hava savunmayı başka bir konsepte taşıyor. Biz de sistemlerimizi tekrar planlayıp programlamak zorundayız. S-400'lere paralel olarak F-35 alımı bölgedeki güç dengesini tamamen değiştirecek." ifadesini kullandı.

ABD'YE ÇAĞRI YAPTI: DURDURUN!
"ABD'nin sorunu bu sistemlerin sistemleri ile çalışmaması, Yunanistan için değişen nedir?" sorusuna , "Bu sistemlerin savunma sistemi olduğunu söylüyorlar. Ama 400 mil menzile sahip bir sistem savunma sistemi olamaz çünkü (bölgede) havada uçan her şeyi vurur." yanıtını verdi.

Apostolakis, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması çağrısında bulunurken, F-35 uçaklarının da Türkiye'ye verilmemesini istedi.

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