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  • 06.06.2019 15:19
  • Son Güncelleme: 06.06.2019 15:26

SON DAKİKA: Putin: 'Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'ndan çekilecek

Son dakika haberi... Devlet Başkanı , Rusya'nın, son olarak 8 Nisan 2010'da dönemin Rusya Devlet Başkanı ve Devlet Başkanı tarafından yenilenen ve 2021 yılında sona erecek olan Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'ndan (START) çekilmek için hazırlık yaptığını duyurdu.

Putin resmen duyurdu: Çekiliyor...

Devlet Başkanı , St. Petersburg kentinde düzenlenen Uluslararası Ekonomi Forumu'ndan gündeme ilişkin konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Rus lider Putin, Rusya'nın Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'ndan (START) çekileceğini ve bunun için hazırlık yapıldığını belirtti.

Rusya ile arasında nükleer silahların sınırlandırılmasına yönelik yapılan Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın sonuncusu 2010'da imzalanmıştı.

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