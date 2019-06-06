Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg kentinde düzenlenen Uluslararası Ekonomi Forumu'ndan gündeme ilişkin konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Rus lider Putin, Rusya'nın Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'ndan (START) çekileceğini ve bunun için hazırlık yapıldığını belirtti.

Rusya ile ABD arasında nükleer silahların sınırlandırılmasına yönelik yapılan Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın sonuncusu 2010'da imzalanmıştı.