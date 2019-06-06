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  • 06.06.2019 13:11
  • Son Güncelleme: 06.06.2019 13:11

'den ücret zammına onay

Avrupa Birliği () Konseyi, başvuru ücretlerinin 60 dan 80 avroya çıkartılmasını onayladı. Düzenleme, AB Resmi Gazetesinde yayınlandıktan 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

AB'den çok konuşulacak vize kararı

Konseyi, ücretlerinin yükseltilmesine ilişkin düzenlemenin kabul edildiğini açıkladı.

Buna göre, AB'nin 100'ün üzerinde ülke vatandaşlarına uygulamakta olduğu seyahat vizesi ücretlerinde değişiklik olacak. Bu kapsamda AB ülkelerine vize başvurularında alınan 60 luk ücret, 80 avroya çıkarılacak.

Öte yandan, vize başvuruları seyahatten 6 ay öncesine kadar yapılabilecek.

Dana önce Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanan düzenleme, AB Resmi Gazetesinde yayınlandıktan 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

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