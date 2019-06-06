200 bin euroluk kuyumcu soygunu kamerada

Olay, Fransanın başkenti Parisin Franklin Delano Roosevelt Caddesi'nde meydana geldi. Biri şapkalı, diğeri motosiklet kasklı iki kişi, caddede bulunan kuyumcuyu soydu.
Kuyumcu dükkanının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, soyguncuların kapıyı çaldığı; içeriye müşteri gibi girdikleri görüldü.
Şapkalı olan soyguncu, dükkanın içerisindeki vitrin camlarını kırarak eşyaları çalarken, diğerinin işletme sahibini zapt ettiği görüldü.
Ayrıca, durumu fark eden vatandaşların sopalar ile soyguncuları kovaladığı görüldü.
200 BİN EURO DEĞERİNDE MÜCEVHER ÇALINDI
Yerel medya, soygunda 200 bin euro değerinde değerli eşyanın çalındığını; soyguncuların olay yerinden motosikletler ile kaçtıklarını duyurdu.
Polisin, soyguna dair geniş çaplı soruşturma başlattığı duyuruldu.
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