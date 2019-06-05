İlk dolar milyarderi

FORBES dergisi, Jay-Z'nin dünyanın ilk dolar milyarderi rapçisi olduğunu yazdı. Serveti 1 milyar doları (5 milyar 830 milyon TL) aştı. Forbes, Jay-Z için, "Markaların reklamlarını yapmıyor. Başarısının sırrı, marka yaratması" yorumunu yaptı. Ünlü şarkıcı Beyonce'nin de eşi Jay-Z, New York'un en belalı bölgelerinden birinde büyümüştü. Jay-Z, müzik sektörünün yanı sıra gayrimenkul ve moda sektörlerine de yatırım yapmıştı. 49 yaşındaki müzisyenin yatırımlarının bir kısmı şöyle: Müzik sektöründe 75 milyon dolar. Armand de Brignac şampanya ve D'Usse konyak şirketlerinde 410 milyon dolar.
UBER'de 70 milyon dolar. New York ve Los Angeles'ın popüler noktalarında mülkler. TIDAL müzik servisinde 100 milyon dolar. 50 milyon dolarlık sanat koleksiyonu.
UBER'de 70 milyon dolar. New York ve Los Angeles'ın popüler noktalarında mülkler. TIDAL müzik servisinde 100 milyon dolar. 50 milyon dolarlık sanat koleksiyonu.
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