Sudan ucuz üniversite Norveç’te yıllık üniversite fiyatları şaşkına çevirdiÖ Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, aylık sadece 200 euroya eğitim veriyor.

Yurt dışında eğitim elbette pahalı. Örneğin çocuğunuzun ABD'de bir üniversitede eğitim almasını istiyorsanız en az 17 bin doları gözden çıkarmanız gerekiyor. Ancak Avrupa'da bu rakam bir hayli cazip. Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi eğitim ücreti aylık 200 euro. Fransa'da da benzer rakamlar var. Kurum ve bölüme göre değişiklik gösteren Grande Ecole ve özel okullar için aylık ödenen ücret 300 ila 2 bin euro arasında değişiklik gösteriyor. Kazakistan'da 500 dolar, Almanya'da 550 dolar, İtalya'da ise 800 dolar olarak hesaplandı. Konaklama ve yaşam masrafları bazında bakıldığında 20 bin dolarla İsviçre. Uzakdoğu'da eğitim almak isteyenlere de bazı okullar çağrı yapıyor. Tayvan'da 10 bin 500 dolar, Malezya'da ise 10 bin dolardan başlıyor.