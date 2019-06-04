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  • 04.06.2019 13:52
  • Son Güncelleme: 04.06.2019 13:52

Sadece 37 liraya almıştı! Şimdi 7,4 milyon liraya satacak

İskoçya'da bir antikacı tarafından 1964 yılında sadece birkaç sterline alınan , önümüzdeki ay 1 milyon sterline satışa sunulacak. Orta Çağ'dan kalma olduğu tespit edilen taşın Norveç'te yapıldığı düşünülüyor.

37 liraya almıştı! Şimdi 7,4 milyon liraya satacak

İskoçya'da 1964'te bir antikacının birkaç sterline aldığı gelecek ay yapılacak müzayedede 1 milyon sterline (yaklaşık 7.4 milyon Türk lirası) alıcı bulabilir.

Sotheby's Müzayede Evi'nden yapılan açıklamada, 900 yıllık Lewis satranç taşlarından olan parçanın temmuzda yapılacak açık artırmada 600 bin sterlin (4.4 milyon lira) ila 1 milyon sterline satılmasının beklendiği kaydedildi.

Büyükbabalarının 1964'te 5 sterline (yaklaşık 37 lira) aldığı Orta Çağ'dan kalma satranç taşını çekmecelerinde bulan ailenin en az 1 milyon sterlin kazanması bekleniyor. Deniz aygırı dişinden yapılmış ve 8.8 santimetre uzunluğundaki satranç taşının kayıp olan 5 ndan biri olduğu ortaya çıktı.

12 veya 13. yüzyılda Norveç'te yapıldığı tahmin edilen satranç taşları Londra'daki British Museum'da ve Edinburgh'taki İskoçya Ulusal Müzesi'nde bulunuyor.

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