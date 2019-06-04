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  • 04.06.2019 13:16
  • Son Güncelleme: 04.06.2019 13:16

'dan Türkiye'ye S-400 mesajı

Devlet Sözcüsü Peskov, Türkiye ile arasında kurulması planlanan S-400 çalışma grubu sorusuna "Türkiye'nin bizi bilgilendirmesi gerekmiyor. Bu bizim işimiz değil. İsterlerse üçüncü bir ülkeyle görüşebilirler." yanıtını verdi. Ayrıca Peskov ABD Başkanı Trump tarafından yapılan "Rusya adamlarının büyük kısmını 'dan çekti" açıklamasını yalanladı.

Rusya'dan Türkiye'ye S-400 mesajı

İngiltere'de resmi ziyaretlerde bulunan Başkanı , sosyal medya hesabı Twitter'dan kısa bir açıklama yaptı.

Trump paylaşımda, "Rusya bizi adamlarının büyük bir kısmını Venezuela'dan çektiği konusunda bilgilendirdi" dedi.

TRUMP'A YALANLAMA
ABD Başkanı, "bu adamların" kim olduğuna dair bilgi vermezken, Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Trump'ın açıklamalarını reddederek, Moskova'nın konuyla ilgili Trump ile temas halinde olmadığını ve bu sözlerinin bir gazete haberine dayandığını söyledi.

Peskov, Rus askeri personelinin, Moskova ile Caracas arasındaki askeri sözleşmelerin şartlarını yerine getirmek için 'da olduğunu ve her şeyin plana uygun gittiğini söyledi.

WSJ'NİN O HABERİ DAHA ÖNCE YALANLANMIŞTI
Daha önce Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) bir kaynağa dayanarak Moskova'nın Venezuela'daki askeri uzmanlarını çekeceğini ileri sürmüş, 'nın Venezuela Büyükelçisi Vladimir Zayemskiy ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurmuştu.

S-400 AÇIKLAMASI
Sözcü Peskov, Türkiye'nin S-400 savunma sistemi satın almasına ilişkin ABD'yle bir çalışma grubu kuracak olması konusunda Ankara tarafından bilgilendirilip bilgilendirilmedikleri sorusuna, "Ankara'nın bize bilgi vermesi gerekmiyor. Zira bu bizim meselemiz değil. İsterlerse üçüncü bir ülkeyle görüşebilirler" yanıtını verdi.

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