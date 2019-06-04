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  • 04.06.2019 15:40
  • Son Güncelleme: 04.06.2019 15:40

'den son dakika açıklaması

ABD'nin 'ye aldığı tavır sonrasında 'den henüz Huawei'ye ilişkin bir adım gelmedi. Birleşik Krallık Devlet Güvenlik Bakanı Ben Wallace, "Hükümet henüz altyapı sistemi ile ilgili bir karar vermedi" dedi.

İngiltere'den Huawei açıklaması

Birleşik Krallık Devlet Güvenlik Bakanı Ben Wallace, ülkesinin 5G altyapısında Çinli 'nin altyapısını kullanıp kullanmamak konusunda henüz bir karar vermediğini açıkladı.

BBC Radyosu´na konuşan Wallace, Londra´nın tüm tarafları ile konuyu görüştükten sonra karar vereceğini söyledi ve ekledi:

"Hükümet henüz altyapı sistemi ile ilgili bir karar vermedi. Five Eyes (FVEY - Beş Göz; Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık ve ABD'den oluşan istihbarat anlaşması) müttefiklerimiz ve Avrupalı ortaklarımızla görüşüyoruz."

Reuters, 'de bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın, bu ülkeden özellikle 5G altyapısında Huawei ile ilişkilerini kesmesini talep edeceğini bildirdi.

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