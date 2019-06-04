Fransa'dan skandal YPG açıklaması: Sizi resmi olarak tanımaya geldik

Avrupa ve ABD, YPG'ye yönelik tutumunu hala değiştirmedi. Bir yandan PKK'yı terör örgütü olarak kabul eden Avrupa, diğer yandan da YPG'ye kol kanat gerdiğini gösterdi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emriyle Fransa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Marielle de Sarnez, PKK'nın kolu YPG işgalindeki Kobani kentine gitti. Bölgedeki SDG'li Halid İsa'nın yer aldığı heyetle bir araya geldi.
DESTEK SÖZÜ
"Buraya gelişimizin amacı bölgeyi resmi olarak tanımaktır. Fransa bölgenin yeniden yapılanmasına destek verecektir" dedi. Heyet bununla da yetinmedi. Skandal gezilerini, terörist mezarlıklarını ziyaret ederek sürdürdü. Mezarlıkta "Özgürlükleri için canlarını feda eden şehitlerin yakınlarının önünde saygıyla eğiliyorum. DEAŞ'la savaşta canlarını feda eden binlerce kadın ve erkek savaşçının anısı önünde saygıyla eğilmek için geldim" şeklindeki ifadeleri büyük tepki çekti.
Marielle de Sarnez, YPG'yi övdü.
DESTEK SÖZÜ
"Buraya gelişimizin amacı bölgeyi resmi olarak tanımaktır. Fransa bölgenin yeniden yapılanmasına destek verecektir" dedi. Heyet bununla da yetinmedi. Skandal gezilerini, terörist mezarlıklarını ziyaret ederek sürdürdü. Mezarlıkta "Özgürlükleri için canlarını feda eden şehitlerin yakınlarının önünde saygıyla eğiliyorum. DEAŞ'la savaşta canlarını feda eden binlerce kadın ve erkek savaşçının anısı önünde saygıyla eğilmek için geldim" şeklindeki ifadeleri büyük tepki çekti.
Marielle de Sarnez, YPG'yi övdü.
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