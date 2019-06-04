Fransa'dan skandal YPG açıklaması: Sizi resmi olarak tanımaya geldik

ve ABD, YPG'ye yönelik tutumunu hala değiştirmedi. Bir yandan PKK'yı terör örgütü olarak kabul eden Avrupa, diğer yandan da YPG'ye kol kanat gerdiğini gösterdi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emriyle Fransa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Marielle de Sarnez, PKK'nın kolu YPG işgalindeki Kobani kentine gitti. Bölgedeki SDG'li Halid İsa'nın yer aldığı heyetle bir araya geldi."Buraya gelişimizin amacı bölgeyi resmi olarak tanımaktır. Fransa bölgenin yeniden yapılanmasına destek verecektir" dedi. Heyet bununla da yetinmedi. Skandal gezilerini, terörist mezarlıklarını ziyaret ederek sürdürdü. Mezarlıktaşeklindeki ifadeleri büyük tepki çekti.Marielle de Sarnez, YPG'yi övdü.