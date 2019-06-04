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  • 04.06.2019 21:24
  • Son Güncelleme: 04.06.2019 21:24

Almaya'da camiye taşlı saldırı

'da İslam düşmanları yine camiye saldırdı. Saksonya eyaletinin Dresden kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı 'ne kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından taşlı saldırıda bulunuldu.

İslam düşmanları camiye saldırdı!

'da Dresden Fatih Cami Derneği Başkan Yardımcısı Hüseyin Taşkın, yaptığı açıklamada, yerel saat ile 14.00'de kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin camiye taş attıklarını belirterek, 3 pencerenin camının kırıldığını söyledi.

Taşkın, saldırı sırasında caminin içinde kimsenin bulunmadığını, imam ve çocuklarının caminin yanındaki lojmanda olduklarını aktardı.

Taşkın, saldırıyı caminin karşısındaki pansiyonun sahibinin haber verdiğini ifade etti.

Olay yerine gelen polisin hala incelemeyi sürdürdüğünü belirten Taşkın, polis köpeğinin de görev yaptığını kaydetti.

Dresden Polis Sözcüsü Marko Laske de Alman basınına yaptığı açıklamada, polis ekiplerinin çevrede şüphelileri aradığını söyledi.

BOMBALI SALDIRI OLMUŞTU

Polisin cami içinde yumruk büyüklüğünde 3 taş bulduğunu ifade eden Laske, kriminal polisin soruşturma başlattığını aktardı.

Dresden 'ne 3 yıl önce de bombalı saldırıda bulunulmuştu.

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