Sudan ordusunun, başkent Hartum'da Savunma Bakanlığı önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka müdahalesi sonucu 1en az 13 kişi öldü. Protestoyu düzenleyen ana gruplardan birinden yapılan yazılı açıklamada "Ordu genel karargahı önünde oturma eylemi düzenleyen protestocular bir katliamla karşı karşıyadır. Sudan halkını yardımımıza davet ediyorum" ifadeleri yer aldı.

TÜM İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA ÇAĞRISI

Eski Başbakan Sadık el-Mehdi liderliğindeki Milli Ümmet Partisi, Sudan halkına sokağa çıkma, başkent ve diğer illerde gösteri düzenleme çağrısında bulundu. Partiden yapılan yazılı açıklamada, ordu güçlerinin sabah saatlerinde başkent Hartum'daki ordu karargahı önündeki göstericilere silahla müdahalede bulunmasına tepki gösterildi. Göstericilere müdahale edilmesinin, Askeri Konseyin zalimce işlediği bir suç olduğu ve söz konusu saldırının kınandığı açıklamada, Sudan halkına sokağa çıkma, başkent ve diğer illerde gösteri düzenleme çağrısı yapıldı. Öte yandan görgü tanıkları, göstericilere liderlik eden muhalif oluşum Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri yöneticilerinden Medeni Abbas'ın da gösterilere müdahale sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını ifade etti.



GÖRÜŞMEYECEKLERİNİ AÇIKLADILAR

Protestocular, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in nisan ayında görevden el çektirilmesinin ardından ordu tarafından kurulan Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nin yönetimi tamamen sivillere bırakmasını talep ediyor. Ordu ise geçiş sürecinde gücü elinde bulundurmak istiyor. Bu sebeple son haftalarda yapılan görüşmelerin tıkandığı bildirilmişti. Bugün yaşanan olaylardan sonra ise protestocular ordu ile görüşmeyeceklerini açıkladı. Konsey daha önce protesto hakkına saygı duyduğunu ve protestocuları dağıtmak için şiddete başvurmayacağını açıklamıştı.



TÜM DÜNYADAN TEPKİ YAĞIYOR

İngiltere'nin Sudan Büyükelçisi İrfan Siddiq konuyla ilgili attığı tweette "Son 1 saattir duyduğum ağır silah atışından ve Sudan güvenlik güçlerinin protestoculara ölümle sonuçlanan bir müdahalede bulunduğuna dair haberlerden endişe duyuyorum. Böyle bir saldırının bahanesi olamaz" dedi. Görgü tanıkları protestocuların bulunduğu alandan dumanlar yükseldiğini belirtti.

Afrika Birliği ve Almanya yaşanan olayları kınarken, Mısır hem ordu hem de göstericileri sükunete davet etti. ABD'nin Hartum Büyükelçiliği de Sudan'da göstericilere yönelik müdahaleyi, "hata" şeklinde nitelendirerek, sorumluluğun Askeri Konseye ait olduğunu bildirdi. Büyükelçiliğin sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, "Sudan güvenlik güçlerinin, göstericilere müdahalesi hatadır, buna son verilmedir. Sorumluluk Askeri Konseye aittir" ifadeleri kullanıldı.