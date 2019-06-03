ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın İdlib'e düzenlediği hava saldırılarını sonlandırması gerektiğini vurgulamıştı.

Moskova yönetimi ise bölgeden sivillere ve askeri unsurlarına saldırılar yapıldığını ifade etti.

Rusya yönetimi açıklamada bulunarak, "İdlib'teki durum Türkiye' ile çalışarak durduracağımız bir mesele" dedi.