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  • 03.06.2019 14:11
  • Son Güncelleme: 03.06.2019 14:11

Son dakika: Kremlin'den 'ye flaş mesajı

Son dakika haberi...Kremlin Sarayı'ndan, Trump'ın 'nın 'e yapılan hava saldırılarını durdurması çağrısıyla ilgili önemli bir açıklama geldi.

Kremlin'den ABD'ye flaş İdlib mesajı

Başkanı , 'nın 'e düzenlediği hava saldırılarını sonlandırması gerektiğini vurgulamıştı.

yönetimi ise bölgeden sivillere ve askeri unsurlarına saldırılar yapıldığını ifade etti.

Rusya yönetimi açıklamada bulunarak, "İdlib'teki durum Türkiye' ile çalışarak durduracağımız bir mesele" dedi.

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