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  • 03.06.2019 09:15
  • Son Güncelleme: 03.06.2019 09:36

SON DAKİKA: 'da 6,2 büyüklüğünde

Son dakika... 'da 6.2 büyüklüğünde şiddetli bir meydana geldi. Maddi zarar ve kayıplara ilişkin açıklama yapılmazken henüz herhangi bir Tsunami tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

O ülkede 6,2 büyüklüğünde deprem

Son dakika... 6.2 büyüklüğündeki 'nın güneybatısında bulunan Sibolga kentinde meydana geldi.

Maddi zarar ve kayıplara ilişkin açıklama yapılmadı. Henüz herhangi bir Tsunami tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

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