Son dakika... 6.2 büyüklüğündeki deprem Endonezya'nın güneybatısında bulunan Sibolga kentinde meydana geldi.
Maddi zarar ve kayıplara ilişkin açıklama yapılmadı. Henüz herhangi bir Tsunami tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.
Son dakika... 6.2 büyüklüğündeki deprem Endonezya'nın güneybatısında bulunan Sibolga kentinde meydana geldi.
Maddi zarar ve kayıplara ilişkin açıklama yapılmadı. Henüz herhangi bir Tsunami tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.
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