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  • 03.06.2019 11:10
  • Son Güncelleme: 03.06.2019 11:17

'dan skandal hamle! Terör örgütü 'nin karargahına resmi ziyaret

Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Marielle de , 'de işgal altında bulunan bölgesi Kobani'yi ziyaret etti. Sarnez, "Buraya gelişimizin amacı bölgeyi resmi olarak tanımaktır." diya konuştu.

Fransa'dan skandal hamle!

Batı'nın 'ye yönelik iki yüzlü tutumu devam ediyor. Bir yandan 'yı terör örgütü olarak kabul eden Avrupa, diğer yandan da YPG'ye kol kanat germeye devam ediyor. O Avrupa devletlerinin başında da var.

KOBANİ'YE RESMİ ZİYARET
Başkanı Marielle de önce 'nin YPG işgalindeki Kobani kentine gitti. Bölgedeki SDG'li Halid İsa'nın yer aldığı bir heyetle görüşen Sarnez resmi ziyaret gerçekleştirdi.

, basına verdiği demeçte "Buraya gelişimizin amacı bölgeyi resmi olarak tanımaktır. Aynı zamanda DEAŞ terörüne karşı savaşan savaşçıları görmektir. Fransa şimdiye kadar Suriye Demokratik Güçleri'nin yanında durdu ve bundan sonra da yanında duracaktır. Fransa bölgenin yeniden yapılanmasına destek verecektir" dedi.

TERÖRİST MEZARLIKLARINI GEZDİ
YPG'nin terörist mezarlıklarını ziyaret eden Sarnez daha sonra bölgeyi gezerek teröristlerle vakit geçirdi, Kobani ve bölge gidişatı hakkında bilgi aldı. Terör örgütünün mezarlığında Marnez "Özgürlükleri için canlarını feda eden şehitlerin yakınlarının önünde saygıyla eğiliyorum. Buraya terör örgütü DEAŞ'la savaşta canlarını feda eden binlerce kadın ve erkek savaşçının anısı önünde saygıyla eğilmek için geldim" ifadelerini kullandı.

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