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  • 04.06.2019 00:38
  • Son Güncelleme: 04.06.2019 01:17

ile arasında krize neden olan "McCain" hakkında açıklama

Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, ABD Başkanı 'ın seyahati sırasında, geçen yıl ölen siyasi rakibi 'in adını taşıyan savaş gemisinin Japonya'daki limanda isim kısmının kapatılmasına ilişkin, " Askeri Ofisi doğrudan 7 filo ile koordinasyon kurmuş ve John McCain gemisinin gözden uzak tutulması talimatını vermiş. Talimat yerine getirilmemiş. Ziyaret sırasında gemi normal pozisyonunda kalmış." ifadesini kullandı.

Krize neden olmuştu! Talimat yerine getirilmemiştir

McCain gemisinin 'daki limanda demirliyken isminin brandayla kapatılmış şekilde görüntülenmesi üzerine 'de çıkan tartışmanın yankıları devam ediyor.
Daha önce geminin isminin kapatılması talimatının () verilmediğini açıklayan Shanahan, ile Pentagon arasındaki gemi krizine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Shanahan, "Beyaz Saray Askeri Ofisi doğrudan 7 filo ile koordinasyon kurmuş ve gemisinin gözden uzak tutulması talimatını vermiş. Talimat yerine getirilmemiş. Ziyaret sırasında gemi normal pozisyonunda kalmış. USS John McCain yerinden oynatılmamış. Demirleme için gemiye verilen alanda kalmış." ifadesini kullandı.

Geminin isminin de kapatılmadığını savunan Shanahan, Trump'ın ziyaretinden önce bir boyama filikasının geminin bakımı için indirildiğini ve bunun bakımdaki gemilerde normal olduğunu, filikanın geminin önünü kapatmadığını belirtti.

Shanahan, şunları kaydetti:

"Sonraki günlerde de geminin arka kısmına beyaz bir branda asılmış ancak bu geminin ismini kapatmak için değil geminin (güneşten) korunması için konulmuş. Başkanın ziyaretinden önce de beyaz branda kaldırılmış. USS John McCain gemisinin tayfası etkinliklerden dışlanmamışlar ve tayfanın özellikle gözden uzak kalmasına izin verilmemiş."

NELER YAŞANMIŞTI?
Gemi konusu Beyaz Saray ile Pentagon arasında krize neden olmuştu.

Pentagondan yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Shanahan, 31 Mayıs'ta, Beyaz Saray Askeri Ofisi ile konuşması ve Savunma Bakanlığının siyasallaştırılmasına müsaade etmeyeceği emrini iletmesi için Müdürüne talimat verdi." denilmişti.

Trump tarafından asaleten Savunma Bakanlığına aday gösterilen Shanahan'ın, bu konu nedeniyle Senatodaki onay sürecinin hayli zorlu geçmesi bekleniyor.

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