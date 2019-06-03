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  • 03.06.2019 23:48
  • Son Güncelleme: 03.06.2019 23:48

'de skandal! 12 milyon kişinin bilgileri çalındı

'nin en büyük kan testi sağlayıcılarından biri olan , yaklaşık 12 milyon müşterisinin şahsi bilgilerinin çalınmış olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

ABD'de skandal! 12 milyon kişinin...

Şirketten yapılan açıklamada, fatura tahsilatı yapan tedarikçilerinden 'nın sistemine 1 Ağustos 2018-30 Mart 2019 tarihlerinde yetkisiz erişim yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

BANKA VE HESAP BİLGİLERİ DE VAR
Yetkisiz erişim yapılan sistemde, 12 milyon hastanın kredi kartı numaraları ve banka hesap bilgilerinin yanı sıra sosyal güvenlik numaraları ve diğer kişisel verilerinin de bulunduğu aktarıldı.

AMCA yetkilileri, hastalarının kişisel verilerinin gizliliğine çok önem verdiklerini vurgulayarak, yaşanan güvenlik ihlalinden sonra önlem olarak internet üzerinden ödeme sistemini kaldırdıkları ve konuyu araştırdıkları açıklamasını yaptı.

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