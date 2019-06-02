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  • 02.06.2019 22:34
  • Son Güncelleme: 02.06.2019 22:35

Trump'tan "" açıklaması

ABD Başkanı , ziyareti öncesinde tahtın altıncı sıradaki varisi 'nin eşi Sussex Düşesi 'a "edepsiz" demediğini iddia etti.

Trump'tan Meghan Markle açıklaması

ziyareti öncesinde İngiliz gazetesi 'a verdiği mülakatta Markle'ı "edepsiz" diye nitelemesi tartışmalara neden olan Trump, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Trump, "Asla 'a edepsiz demedim. Yalan medya tarafından uydurulmuş ve yine hazırlıksız yakalandılar. CNN, ve diğerleri özür dileyecek mi? Şüpheliyim." ifadesini kullandı.

The Sun gazetesinin Trump'la röportajına dair haberinde, Trump'ın, eski aktris Markle'ın önceden kendisini "bölücü" ve "kadın düşmanı" olarak tanımladığının hatırlatılması üzerine "bundan haberinin olmadığını" söylediği ve Düşes için "Onun edepsiz olduğunu bilmiyordum." dediği belirtilmişti.

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