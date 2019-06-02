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  • 02.06.2019 13:13
  • Son Güncelleme: 02.06.2019 13:26

Son dakika: Venedik'te kontrolden çıkan si, bir gemiye ve limana böyle çarptı

Son dakika haberi... 'nın ünlü turizm kenti Venedik'te kontrolden çıkan dev si, içerisinde yolcuların bulunduğu bir gemiye çarptı. Çarpma sonucu en az 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

'nın Venedik kentinde, deniz trafiğinin yoğun olduğu bilinen Giudecca Kanalı'nda dev si limana yanaşırken kontrolden çıktı ve limandaki bir yolcu gemisine çarptı.

Yerel saatle 08:30'da meydana gelen olayda en az 5 kişi yaralandı.

Olaya dair kaydedilen görüntülerde çok sayıda kişinin limana kontrolsüz olarak yaklaşan gemiden kaçtığı görülüyor. Cruise gemisinin çarptığı küçük gemideki bazı kişiler limana atlamaya çalışarak canlarını kurtarmaya çalışıyor.

Bu sabah saatlerinde Venedik'e gelen ve kontrolden çıkan MSC Opera cruise gemisi yaşanan olayın ardından römorkörle limana çekildi.

Yaşanan nın ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Geminin, motor arızası sebebiyle kontrolden çıkmış olabileceği düşünülüyor.

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