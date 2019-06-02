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  • 02.06.2019 23:19
  • Son Güncelleme: 02.06.2019 23:36

dakika... 'de bombalı terör saldırısı: 14 ölü

dakika... ’nin iline bağlı 'de namaz çıkışında düzenlenen saldırıda 13 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı.

Azez'de bombalı terör saldırısı: 14 ölü

'e bağlı şehrinde namaz çıkışında terör saldırısı düzenlendi. Sivillerin hedef alındığı saldırıda 13 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı. Patlama rası büyük bir kargaşa yaşanırken, bölgeye intikal eden sağlık ekipleri yaralıları en yakın sağlık merkezlerine götürdü. Yaralıların 2'sinin kimliğinin tespit edildiği ve Azez kenti sakinlerinden olduğu kaydedildi.

Saldırının yaşandığı bölge yakınındaki kent pazarında Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşanması nedeniyle ölü sayısında artış olabileceği belirtildi.

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