Moda devi Topshop'ın sahibi Philip Green'in hakkındaki taciz suçlamaları nedeniyle hapis cezasıyla karşı karşıya. İngiliz basını son günlerde ünlü iş adamının taciz skandalını konuşuyor. İlk olarak Daily Telegraph gazetesi, mahkeme kararı gereği isim vermeden konuyu gündeme getirmiş ve iş adamının 5 çalışanı tarafından cinsel tacizle suçlandığını yazmıştı. Son olarak özel spor eğitmeni Katie Surridge, Philip Green'in kendisini taciz ettiğini açıkladı. 37 yaşındaki özel spor eğitmeni Katie Surridge, 2016 ve 2018 yıllarında özel bir otelde ders sırasında Green'in vücudunun alt kısmına vurduğunu ve belinden kavrayarak kendisine zor anlar yaşattığını itiraf etti. Katie Surridge, Green'in kendisini bu şekilde defalarca taciz ettiğini söyledi. 7 milyar sterlin serveti olan Green'in hapis cezası alacağı iddia edildi.
- Dünya
- 02.06.2019
- Gazete
Philip Green'in hakkındaki taciz suçlamaları nedeniyle hapis cezasıyla karşı karşıya
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