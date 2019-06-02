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  • 02.06.2019 23:49
  • Son Güncelleme: 03.06.2019 00:16

'den yeni tiyatro! Yine yalan yine ucuz algı operasyonu...

, 23 Haziran lerine günler kala ucuz algı operasyonu yapmaya devam ediyor. Her seferinde yalanları ellerinde patlayan CHP'liler yeni bir skandala imza attı. AK Parti'ye oy verdiğini söyleyen şahıs CHP'li çıktı! "Bir önceki seçimde 'e verdim. Bu seçimde mağdur olan 'na vereceğiz, yüzü daha sevecen" diye şahsın maskesi düştü. Algı operasyonu yaparak yalanlarla halkın gözünü boyamaya çalışan şahsın CHP Meclis Üyesi olduğu ortaya çıktı.

'nin adayı 'nun kampanya ekibinin gündeme getirdiği bir sokak röportajında, sıradan bir vatandaş gibi konuşan kadının CHP'li Esenyurt Belediyesi Meclis Üyesi Emine Polat olduğu ortaya çıkmıştı.

31 Mart lerinde yaptıkları algı operasyonunu devam ettiren CHP zihniyeti bir başka tiyatro ile vatandaşın karşısına geçti.

YİNE CHP, YİNE UCUZ ALGI OPERASYONU
Bir ropörtajda "Bir önceki seçimde 'e verdim. Bu seçimde mağdur olan Ekrem İmamoğlu'na vereceğiz, yüzü daha sevecen" diyen şahsın maskesi düştü. Algı operasyonu yaparak yalanlarla halkın gözünü boyamaya çalışan şahsın CHP Meclis üyesi olduğu ortaya çıktı. Böylelikle CHP'nin bir oyunu daha ellerinde patladı.

Gerçeğin gün yüzüne çıkmasıyla ise Umut Daştan'a tepki yağdı.

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