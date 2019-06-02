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Başkanı Trump'tan ’a cevap: Edepsiz

Başkanı Trump, May’in yerine aday gösterilen isimlerden ’ı destekledi. Kendisini eleştiren ’a cevap verdi: Edepsiz

Trump tavır
İngiltere'de Başbakan 'in istifasının yankıları sürerken, gözler ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağı ziyarete kilitlendi. Pazartesi günü 'ye gidecek olan Trump, ziyaret öncesi İngiliz basınına röportaj verdi.




May'in yerine aday olan isimlerden 'ı çok sevdiğini söyleyen Trump, "Seçilir mi bilmiyorum ama o çok iyi bir adam" dedi.



Ziyareti kapsamında Kraliçe Elizabeth, , , ve 'yle görüşmesi beklenen Trump, yeni doğum yaptığı i kendilerine katılmayacak olan 'ı ise eleştirdi. 2016'da başkanlık kampanyası döneminde Markle'ın 'Trump seçilirse 'ya taşınırım' ifadelerinin hatırlatılması üzerine Trump, "Bu kadar edepsiz olduğunu bilmiyordum" dedi.



ÇİN'DEN VERGİ ALMAYA BAŞLADI
ABD Başkanı Trump, dün itibariyle Çin'den ülkeye limanlar yoluyla gelen binlerce ürün çeşidine uyguladığı ambargoyu başlattı. Yüzde 25'lik ithalat vergisini hayata geçiren Trump, bunların Çin üzerinde yıkıcı bir etki oluşturacağını söylemişti.

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