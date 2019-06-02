İngiltere'de Başbakan Theresa May'in istifasının yankıları sürerken, gözler ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağı ziyarete kilitlendi. Pazartesi günü İngiltere'ye gidecek olan Trump, ziyaret öncesi İngiliz basınına röportaj verdi.
May'in yerine aday olan isimlerden Boris Johnson'ı çok sevdiğini söyleyen Trump, "Seçilir mi bilmiyorum ama o çok iyi bir adam" dedi.
Ziyareti kapsamında Kraliçe Elizabeth, Prens Charles, Prens William, Düşes Kate ve Prens Harry'yle görüşmesi beklenen Trump, yeni doğum yaptığı için kendilerine katılmayacak olan Düşes Meghan Markle'ı ise eleştirdi. 2016'da başkanlık kampanyası döneminde Markle'ın 'Trump seçilirse Kanada'ya taşınırım' ifadelerinin hatırlatılması üzerine Trump, "Bu kadar edepsiz olduğunu bilmiyordum" dedi.
ÇİN'DEN VERGİ ALMAYA BAŞLADI
ABD Başkanı Trump, dün itibariyle Çin'den ülkeye limanlar yoluyla gelen binlerce ürün çeşidine uyguladığı ambargoyu başlattı. Yüzde 25'lik ithalat vergisini hayata geçiren Trump, bunların Çin üzerinde yıkıcı bir etki oluşturacağını söylemişti.
May'in yerine aday olan isimlerden Boris Johnson'ı çok sevdiğini söyleyen Trump, "Seçilir mi bilmiyorum ama o çok iyi bir adam" dedi.
Ziyareti kapsamında Kraliçe Elizabeth, Prens Charles, Prens William, Düşes Kate ve Prens Harry'yle görüşmesi beklenen Trump, yeni doğum yaptığı için kendilerine katılmayacak olan Düşes Meghan Markle'ı ise eleştirdi. 2016'da başkanlık kampanyası döneminde Markle'ın 'Trump seçilirse Kanada'ya taşınırım' ifadelerinin hatırlatılması üzerine Trump, "Bu kadar edepsiz olduğunu bilmiyordum" dedi.
ÇİN'DEN VERGİ ALMAYA BAŞLADI
ABD Başkanı Trump, dün itibariyle Çin'den ülkeye limanlar yoluyla gelen binlerce ürün çeşidine uyguladığı ambargoyu başlattı. Yüzde 25'lik ithalat vergisini hayata geçiren Trump, bunların Çin üzerinde yıkıcı bir etki oluşturacağını söylemişti.
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