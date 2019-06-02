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  • 03.06.2019 01:12
  • Son Güncelleme: 03.06.2019 01:16

Başkanı 'tan 'nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle açıklaması

Başkanı , ziyareti öncesinde tahtın altıncı sıradaki varisi 'nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'a "edepsiz" demediğini iddia etti.

Londra ziyareti öncesinde İngiliz gazetesi The Sun'a verdiği mülakatta Markle'ı "edepsiz" diye nitelemesi tartışmalara neden olan Trump, Twitter hesabından açıklama yaptı.

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