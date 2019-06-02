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  • 02.06.2019 12:00
  • Son Güncelleme: 02.06.2019 12:00

bu kez şaşırttı: çok iyi durumda

enerji arz güvenliğinde atak yaptı. Komisyonu, “Türkiye ”nda, arz güvenliğinde “çok iyi ilerleme” kaydettiğini söyledi. Türkiye, zorunlu petrol stoğu bakımından da ileri seviyede bulunuyor

AB bu kez şaşırttı: Türkiye çok iyi durumda

Avrupa Birliği () Komisyonu " "nu yayımladı. Geçen yıl yayımlanan raporda yer alan Türkiye'nin enerjide "kısmen hazırlıklı" olduğu ifadesi bu yıl da yinelenirken, enerji arz güvenliğinin artırılmasına yönelik gelişmeler övüldü ve "çok iyi bir ilerleme" kaydedildiğinin altı çizildi. Raporda, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) ilk aşamasının geçen yıl haziranda, TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı projesinin deniz kısmının da geçen yıl kasımda tamamlandığı hatırlatıldı. Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı (TAP) üzerinden TANAP'ın Avrupa'ya bağlanmasını sağlayacak ikinci safhanın da bu yıl haziranda tamamlanmasının planlandığına işaret edildi.

STOKLAR YETERLİ
Raporda, Türkiye'nin zorunlu petrol stoklarına ilişkin AB müktesebatının uygulanması bakımından ileri bir seviyede bulunduğu aktarıldı. Türkiye'nin elektrik şebekesinin AB şebeke kodları ile uyumlu geliştirildiği, şebeke uyumununun teşvik edildiği, verimlilik ve elektrik arz güvenliğinin artırılması için bağlantı kapasitesinin güçlendirildiği de raporda yer aldı.

ARAMALAR TEHDİT OLARAK ALGILANDI
2018'in sonunda Türkiye'nin 'de hidrokarbon arama çalışmalarına başladığı hatırlatılan raporda, Türkiye'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin sözde "münhasır ekonomik bölgesinde arama çalışmaları yaptığı ve bölgede kendi sondaj çalışmalarını yapacağı tehdidinde bulunduğu" ifadesi de yer aldı

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