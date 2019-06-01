Yerel medya patlamanın Rusya'nın batı kesiminde bulunan Nijniy Novgorod Oblastı'ndaki Dzerjinsk şehrinde meydana geldiğini duyurdu. Mühimmat fabrikasında büyük bir patlama meydana geldiği, bölgeye sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

22 KİŞİ YARALANDI

Patlamada yaralı sayısının 22 olduğu; 2 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.