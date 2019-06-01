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  • 01.06.2019 16:32
  • Son Güncelleme: 01.06.2019 16:32

'da mühimmat fabrikasında büyük : 22 kişi yaralandı

'da bir mühimmat fabrikasında meydana geldi. Patlama sonrası yükselen dumanlar şehrin birçok bölgesinden görülürken 22 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya'da büyük patlama! Çok sayıda yaralı var

Yerel medya nın 'nın batı kesiminde bulunan Nijniy Novgorod Oblastı'ndaki Dzerjinsk şehrinde meydana geldiğini duyurdu. Mühimmat fabrikasında büyük bir patlama meydana geldiği, bölgeye sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

22 KİŞİ YARALANDI
Patlamada yaralı sayısının 22 olduğu; 2 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

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