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  • 01.06.2019 16:14
  • Son Güncelleme: 01.06.2019 16:14

'ndan şaşırtan çıkış: ’yi ’de istiyoruz

Nikos Hristodulidis, "’nin ’ye yakın olması bizim de arzumuzdur. Türkiye'yi AB'de istiyoruz” dedi. Türkiye ile yaşanan doğalgaz krizi ile ilgili de konuşan Hristodulidis, “Bu çabalarımızda sakin olmamız gerekiyor" diye konuştu.

Rumlardan şaşırtan çıkış: Türkiye’yi AB’de istiyoruz!

Nikos Hristodulidis, ülke olarak 'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğini desteklediklerini söyledi.

"Ankara'nın Avrupa Komisyonu'nun önerilerini uygulamasının şart olduğunu" kaydeden Hristodulidis, "Türkiye'nin AB'ye yakın olması bizim de arzumuzdur. Türkiye'yi AB'de istiyoruz" dedi.

Rum devlet ajansının herine göre Türkiye ile yaşanan doğalgaz krizi ile ilgili de konuşan Rum Bakan, "Bu çabalarımızda sakin olmamız gerekiyor" diye konuştu.

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