Almanya doğumlu Türk futbolcu Mesut Özil, başarılarıyla adından söz ettirdi. Arsenal'de forma giyen Özil, geçen yıl Başkan Erdoğan ile fotoğraf çektirince ırkçıların hedefine girdi. Türkiye düşmanı Almanya, bu durumu hazmedemedi. Türk futbolcu hakkında karalama kampanyası düzenledi. Ayrımcılığa uğrayan Özil ise Alman Milli Takımı'nı terk etti. 7 Haziran'da nişanlısı Amine Gülşe ile dünyaevine girecek olan sporcuya yönelik saldırılar ise bitmedi.