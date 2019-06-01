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Alman medyasının ardından İngiliz medyası da 'e karşı saldırıya geçti

, Başkan Erdoğan ile fotoğraf çektirdi. düşmanları hazmedemedi. ’nın ardından de saldırıya geçti. İngiliz medyası, final maçını bahane etti. Türk sporcunun aldığı parayı hak etmediğini söyledi. Irkçılık bir kez daha belgelendi.



Almanya doğumlu Türk futbolcu Mesut Özil, başarılarıyla adından söz ettirdi. Arsenal'de forma giyen Özil, geçen yıl Başkan Erdoğan ile fotoğraf çektirince ırkçıların hedefine girdi. Türkiye düşmanı Almanya, bu durumu hazmedemedi. Türk futbolcu hakkında karalama kampanyası düzenledi. Ayrımcılığa uğrayan Özil ise Alman Milli Takımı'nı terk etti. 7 Haziran'da nişanlısı Amine Gülşe ile dünyaevine girecek olan sporcuya yönelik saldırılar ise bitmedi.

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