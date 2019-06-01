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  • 02.06.2019 07:41
  • Son Güncelleme: 02.06.2019 07:41

, mallarından yüzde 25 vergi almaya başladı

, dün itibariyle ’den ülkeye limanlar yoluyla gelen binlerce ürünü çeşidine uyguladığı yüzde 25’lik ithalat vergisini hayata geçirdi.

'Yıkıcı bir etki oluşturacak' demişti! Ve başladı

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticari savaşında yeni bir perde açıldı. Cumartesi günü itibariyle, limanlar yoluyla ülkeye gelen malları üzerinden yüzde 25'lik vergi almaya başladı. ABD Başkanı , 10 Mayıs'ta Çin mallarındaki vergi artışını 200 milyar dolara yükseltti. Ancak bu tarihten önce Çin'den yola çıkan gemiler için eski vergi tarifesi olan yüzde 10'un uygulanacağını açıklamıştı.

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi, önceki vergi oranının kullanımı için son tarih olarak 1 Haziran'ı vermişti. Gümrük vergisindeki artış; internet, mobilya, ev aletleri ve aydınlatma ürünlerinin yanı sıra Çin'den gelen çok sayıda ara ürünü içeriyor. 13 Mayıs'ta ilan edilen Çin vergi tarifeleri belirtilen 5 bin 140 ABD ürününün yarısından fazlasına yüzde 20 ila yüzde 25 oranında ek bir oran uygulanmasını kapsıyordu.

Daha önce Çin, 60 milyar dolar değerinde ABD menşeili ürünlerin bir kısmına vergiyle müdahale önlemleri uygulamaya başlamıştı.

Trump, Çin'i aylarca süren görüşmelerde varılan uzlaşmalara uymamakla suçlarken, Çin tarafı ithamları reddediyor. Trump kısa bir süre önce, "vergiler Çin üzerinde yıkıcı bir etki oluşturacak" demişti.

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