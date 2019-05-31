Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 01.06.2019 01:59
  • Son Güncelleme: 01.06.2019 02:18

'nin eyaletinde silahlı saldırı: 11 ölü, 6 yaralı

'nin eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Amerikan basınına yansıyan haberlere göre, Beach Belediyesinin bir çalışanı öğleden ra belediye binasına girerek rastgele ateş açmaya başladı.

Polis Şefi James Cervera, gazetecilere yaptığı açıklamada saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını duyurdu.

Carvera, saldırganın da ölü ele geçirildiğini belirtti.

Saldırganın da ölen 11 kişi arasında olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Olaya ilişkin güvenlik güçlerinin soruşturması sürüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriABD'nin Virginia eyaletinde silahlı saldırı: 11 ölü, 6 yaralı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri