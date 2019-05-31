ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiye'nin Suriye'de düzenlediği operasyonlarla ilgili bir açıklama yaptı. Pompeo açıklamasında, "Türkiye'ye terörist saldırıları riskini azaltmak için Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurma çabaları sürüyor." dedi.

GÜVENLİ BÖLGE NEDİR?

AA'nın harita alan ölçümlerine göre, Türkiye-Suriye sınırında 32 kilometre derinlikte oluşturulacak bölge, 460 kilometrelik bir hattı kapsıyor. Rakka ve Haseke'nin kuzeyindeki yerleşimleri kapsayacak bölge, batıdan doğuya Sırrin, Ayn İsa'nın kuzeyi, Suluk, Resulayn, Tel Temr'in kuzeyi, Derbesiye, Amude, Kamışlı, Verdiyye, Tel Hamis, Kahtaniyye, Yerubiyye ve Malikiye'den geçiyor.

Şuyuf Tahtani, Aynularab (Kobani), Tel Abyad, Derbesiye, Amude, Kahtaniye, Cevadiye ve Malikiye ilçeleri idari olarak tamamen bu hattın içinde kalıyor.

Hat, batıda, Münbiç'in doğusundaki Sacur çayı kıyısından başlıyor. Münbiç ilçe merkezi, 32 kilometrenin dışında kalıyor.