Prens Harry ile eşi Sussex Düşesi Mergan Markle'nin bebeği, 6 Mayıs'ta dünyaya geldi. Çiftin minik oğlu Archie'ye bakması için bir dadı görevlendirildi. Fakat Markle, dadının bebeğinin yanına yaklaşmasına bile izin vermedi. Markle, yardım tekliflerini de geri çevirdi. Bebeğin bakımıyla ilgilenmesine izin verilmeyen dadı ise istifa etti. Kaprisleriyle çalışanlarına kök söktürdüğü öne sürülen Meghan Markle'nin daha önce 3 asistanı görevlerinden istifa etmişti.