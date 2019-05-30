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  • 30.05.2019 10:30
  • Son Güncelleme: 30.05.2019 10:32

Donanması'nı Türk radarları koruyacak

tarafından üretilen ve denizlerde düşman sistemlerince tespit edilmeden, hedef tespiti yapan Radarı, Donanması'na ihraç edildi.

Pakistan Donanması'nı Türk radarları koruyacak

'nin önde gelen savunma sanayi firmalarından , ihracat başarısına bir yenisi daha ekledi. Deniz yüzeyinde hareket eden her türlü su üstü hedefin tespitini sağlayan ve tespit ederken, tespit edilmeme özelliğine sahip Radarı, Donanması tarafından tek kaynak olarak seçildi. Milli gemi MİLGEM platformlarında da kullanılan ALPER, Pakistan Deniz Kuvvetleri'nin envanterine girecek olan ve şu anda DAMEN tersanesinde inşası devam eden açık deniz karakol gemilerinde () kullanılacak. İnşa edilen her iki OPV platformunda da kullanılmak üzere siparişi alınan ALPER'in, Pakistan Donanması envanterindeki ondan fazla platformda daha kullanılması için görüşmeler devam ediyor.

Milliyet'in haberine göre Savaş Yönetim Sistemleri ve gemilerde mevcut seyir radarları ile entegre edilerek ortak konsol üzerinden kullanılabilen ALPER, her türlü deniz platformunda kullanılabiliyor.

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