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  • 30.05.2019 12:00
  • Son Güncelleme: 30.05.2019 12:00

Avrupa alarma geçti! yeniden faaliyette

Avrupa'nın en yüksek aktif yanardağı olarak bilinen Etna yeniden lav ve kül püskürtmeye başladı. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada "Etna'daki patlamalarda yeni bir aşamadayız. Bu kısa zamanda bitebilir, aylar da sürebilir." denildi.

İtalya'nın güneyinde yer alan Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı aktif duruma geçti.

Avrupa kıtasındaki en yüksek aktif yanardağ olan Etna'nın güneydoğu ve kuzeydoğu noktalarındaki kraterlerinden yüzlerce metreye lav ve kül püskürdüğü bildirildi.

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