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  • 30.05.2019 22:41
  • Son Güncelleme: 30.05.2019 22:41

'deki kızamık salgınında vaka sayısı 971'e çıktı

'de başta olmak üzere birçok eyalette devam eden kızamık salgınında, 2019 başından bu yana kaydedilen vaka sayısı bine yaklaştı.

ABD'de büyük şok! Sayı bine yaklaştı

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ABD'nin birçok eyaletinde görülen kızamık salgınıyla ilgili güncel rakamları açıkladı. Salgının görüldüğü eyalet sayısının 26'ya çıktığına işaret edilen açıklamada, görülen toplam vaka sayısının ise 971'i bulduğu belirtildi.

ABD'de bu yıl başından beri kaydedilen kızamık vakaları, son 25 yılın en yüksek oranını teşkil ediyor.

ABD, 2000'de kızamığı tamamen yendiğini duyurmuştu ancak bu yıl kızamık hastalığı yeniden nüksetti.

kentinde ay başında özellikle Yahudilerin yoğun yaşadığı bölgelerde yayılan kızamık hastalığı nedeniyle acil sağlık durumu ilan edilmişti.

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