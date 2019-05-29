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  • 29.05.2019 20:06
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 20:06

Zarif’ten " Filistinlilere aittir" mesajı

Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD yönetiminin "İsrail’in başkenti" kabul ettiği ’ün Filistinlilere ait olduğunu söyledi.

Zarif’ten kritik Filistin mesajı

ABD yönetimi, İsrail-Filistin meselesinin "çözümü" konusunda ortaya attığı "Yüzyılın Anlaşması" planını Bahreyn'de tartışmaya açmaya hazırlanırken Bakanı Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında 'ün Filistin'e ait olduğunu belirtti.

Zarif, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kudüs, Amerika'nın değil ki onu (İsrail'e) versin, İsrail'in değil ki onu almaya kalksın. (Kudüs) onu satın almaya çalışan acımasız suç ortaklarının da değildir. Kudüs Filistin'e ve Filistinlilere aittir. Tarih, bunu inkar edenlerin alçaltıcı başarısızlığa mahkum olduğunu gösteriyor."

"YÜZYILIN ANLAŞMASI"
ABD Başkanı 'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü, , Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın da destek verdiği belirtilen "Yüzyılın Anlaşması" planının, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor.

Planın, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içerdiği de belirtiliyor.

İsrail tarafından yerlerinden edilen 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkı konusuna yer verilmediği kaydedilen planda, Filistin tarafına bazı maddi yardımlar ile Kudüs'ün kenar mahallelerinden birinin başkent olarak önerildiği ifade ediliyor.

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